Stefano Sorrentino ha parlato a TMW Radio dei migliori portieri della Serie A al momento e del caso Acerbi-Juan Jesus. “Le ultime settimane vediamo Svilar davanti a tutti a mani basse. Sta facendo cose molto importanti, magari aiutato anche dall’armonia della squadra. Bisogna fargli i complimenti, non era facile farsi trovare pronto subito. Carnesecchi sta facendo bene, Provedel ha fatto bene per gran parte del campionato. Martinez del Genoa si sta dimostrando un portiere importante, poi ci sono le solite certezze come Szczesny, Maignan. Sommer sta dimostrando di essere un portiere di grande livello”.

Francesco Acerbi

Contatti con le big durante la sua carriera da calciatore

“Sì. Posso dire che alla Roma sono stato vicino 4 volte. Con la Juventus quando Buffon si fece male e presero Storari. All’Inter prima di andare a Palermo ma non volevo fare il secondo e volevo giocare. Col Napoli diverse volte. Fiorentina, Sampdoria, Genoa anche. Mi sarebbe piaciuto andare in una big, confrontarmi con quell’ambiente. Poi magari mi avrebbero rimandato via dopo sei mesi, ma volevo provare l’esperienza. Per vedere se potevo stare in una big e giocarmi le mie chance. Ma sono comunque felicissimo della carriera che ho fatto”.

Sul caso Acerbi-Juan Jesus

“Conosco Acerbi, ci ho giocato insieme al Chievo. In campo spesso vengono dette di tutti i colori, giusto che rimangano lì le cose. Mi era piaciuto come l’avevano risolta ma ora si va su altri ambiti che non mi piacciono. Ok il rispetto, però io quando giocavo al Palermo venivo sempre apostrofato come un terrone. E su questo termine non vedo la stessa campagna. C’è un labiale sulle sue parole? Sono gravissime, e nel caso va punito. Ma se non c’è, allora… Ogni tanto si dovrebbe stare zitti. Purtroppo grandi problematiche li creano i social”.

