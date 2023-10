Conte ribadisce e spiega il no al Napoli: «Ho bisogno di dedicare tempo a me e mia figlia». Le parole dell’ex Juve

Conte al Festival dello Sport di Trento ha ribadito e spiegato il motivo del rifiuto del Napoli. Queste le parole dell’ex Juve.

CONTE – «Come ho detto e sto ripetendo, perché sono uscite un po’ di voci di mercato, ho ancora bisogno di dedicare un po’ di tempo a me stesso e a mia figlia che sta crescendo. Al Tottenham sono andato da solo, vivevo in un albergo e l’ho patito. È una scelta di vita, per adesso mi sento di proseguire questo percorso e poi un domani sono pronto a ricominciare a dare battaglia. E sarà molto dura per gl altri…».

