Fagioli collaborativo, patteggiamento e squalifica subito? In arrivo lo sconto per lo juventino che sta fornendo elementi utili alle indagini

Come rivela La Gazzetta dello Sport, tra i giocatori coinvolti nel giro clandestino di scommesse, quello che si è mostrato più collaborativo è proprio Nicolò Fagioli, che si è autodenunciato ammettendo di aver scommesso sul calcio e ha fornito a entrambe le procure elementi utili alle indagini. Per lui i tempi per arrivare alla squalifica potrebbero essere particolarmente stretti: proprio alla luce delle sue ammissioni e alla condivisione di informazioni utili, per il bianconero – che è già stato ascoltato dal procuratore federale Chinè – si ipotizza un patteggiamento già nel corso della prossima settimana.

In questo caso, secondo l’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione verrebbe dimezzata (per la violazione dell’articolo 24 è prevista la squalifica di almeno tre anni) e si potrebbero aggiungere altre attenuanti per un ulteriore sconto.

