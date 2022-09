L’allenatore del Tottenham Antonio Conte si è espresso anche sui calciatori italiani presenti nel massimo campionato inglese.

Antonio Conte, alla vigilia del match che vedeva la sua squadra impegnata contro il West Ham in cui milita Gianluca Scamacca, ha elogiato l’ex attaccante del Sassuolo in conferenza stampa. “Scamacca è un ottimo giocatore, ancora molto giovane”.

IM_Antonio_Conte

“È importante anche per la Nazionale che lui ora giochi in Premier League: si è visto anche con Jorginho quanto giocare in questo campionato ti migliori, sia a livello di intensità e velocità di gioco sia per quello che devi fare per crescere e dimostrare di essere all’altezza. Emerson lo conosco molto bene: l’ho portato al Chelsea quando allenavo lì, è un ottimo giocatore”.

