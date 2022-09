L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti esprime il suo parere sui nerazzurri e sull’imminente derby di Milano.

Massimo Moratti è intervenuto a Radio 24 per parlare di Milan-Inter ma non solo. “Il Milan è forte, l’ho visto giocare bene: è una squadra concreta”.

Simone Inzaghi

“L’Inter può fare benissimo ma dipende dalla formazione che Inzaghi mette in campo: l’Inter ha tutto il potenziale per vincere, lo aveva anche l’anno scorso però ed è questo che mi spaventa (ride, ndr). Non sono preoccupato per lo stato di forma di Romelu Lukaku, è un po’ in ritardo niente di più. Lui si trova bene in Italia, le difese sono più adatte al suo gioco. Che uno sia contento o no, è questa la realtà: le proprietà straniere sono la maggioranza in Serie A più o meno”.

