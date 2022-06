Gli Spurs starebbero pensando di ingaggiare uno dei giocatori che potrebbero essere messi alla porta da Xavi.

Il mercato del Barcellona al momento vive una fase di stallo dovuta alle difficili condizioni economiche del club: Xavi ha grandi idee per rinnovare la squadra e far partire un nuovo progetto ma al momento la dirigenza non può ufficializzare nuovi acquisti.

Pallone Champions League

Lo stesso centrale Andreas Christensen sarà sicuramente un nuovo giocatore del Barcellona che lo ha preso a parametro zero senza però poterlo ancora annunciare. In difesa oltre a lui ci sono anche Pique, Arajuo, Eric Garcia e Lenglet, su quest’ultimo pare ci sia il Tottenham. Secondo ESPN i catalani potrebbero anche aprire al prestito oneroso per una cifra sui 6 milioni di euro perché già abbastanza coperti in quel reparto.

