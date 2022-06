L’attaccante italiano è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione e ora è al centro del mercato.

Qualche mese fa sembrava proprio che Gianluca Scamacca dovesse andare all’Inter ma ormai sono settimane che non se ne parla più; probabilmente per la piega inaspettata che ha preso l’affare Lukaku. Nel frattempo però l’attaccante ha mezzi fisici notevoli e l’età dalla sua parte e quindi gli estimatori non mancano.

Diego Simeone

Si è parlato del Paris Saint Germain che però mantiene anche Mauro Icardi in rosa mentre nelle ultime ore ci starebbe pensando l’Atletico Madrid. Secondo il Mundo Deportivo Diego Simeone apprezza le sue qualità, soprattutto l’abilità nel proteggere il pallone, però se non si cede Alvaro Morata non ci saranno acquisti in attacco.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG