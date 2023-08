L’ex calciatore e allenatore Alessandro Conticchio si è espresso sulla corsa scudetto e sulle ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi

Conticchio si è espresso così sulla corsa scudetto e sull’Inter, nel corso di una intervista concessa a Superscommesse:

«Per me l’Inter parte favorita. Se si guarda alla forza della squadra, i nerazzurri hanno buttato via due scudetti negli ultimi due anni e avranno sicuramente gran voglia di rivalsa. Per il Napoli non sarà facile ripetersi e potrebbe esserci anche una sorta di appagamento».

L’articolo Conticchio: «Inter favorita, negli ultimi due anni ha buttato due scudetti» proviene da Inter News 24.

