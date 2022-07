Il centrocampista lusitano è conteso dai due club e non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.

Il Milan continua a lavorare su più obiettivi di mercato naturalmente, quindi la ricerca del trequartista tra Ziyech e De Keteleare, non distrae Maldini e Massara sul fronte Renato Sanches. La novità in tal senso è che il Paris Saint Germain sta insistendo e, secondo Le10Sport, è sceso in campo proprio Nasser Al-Khelaifi che ha incontrato Olivier Létang per tentare di sbloccare la situazione.

Un incontro cordiale tra i due presidenti che hanno ottimi rapporti: i parigini offrono 10 milioni ma il Lille chiede qualche milione in più nonostante il portoghese abbia il contratto in scadenza nel 2023. Sanches avrebbe l’accordo economico col PSG ma attenderebbe al contempo una mossa del Milan; la situazione al momento è intricata.

