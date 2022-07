Arriva il comunicato ufficiale dell’arrivo di Andrea Cambiaso alla Juventus ma il giocatore non resterà in bianconero.

Questa la nota ufficiale della Juventus sull’acquisto di Cambiaso dal Genoa: “Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027.”

Aggiunge il comunicato: “Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblu, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4.” Il giocatore però non resterà in bianconero ma andrà in prestito per una stagione al Bologna.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG