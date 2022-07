Dalle parole del tecnico dell’Inter dopo l’amichevole vinta contro il Lugano emerge la soddisfazione per la composizione attuale dell’attacco, non pare esserci quindi spazio per Dybala.

Simone Inzaghi è contento del suo reparto offensivo e lo fa notare ai microfoni di Sportitalia. “Mi complimento con i ragazzi, perché lavoriamo da soli quattro giorni però abbiamo fatto una partita seria. Sono contento di quello che ho visto. Ci prepariamo di giorno in giorno per arrivare il 13 agosto al meglio. Romelu è un campionissimo e l’intesa con Lautaro è collaudata, il ritorno di Rom è una bellissima notizia, ma abbiamo visto anche quello che ha fatto Correa“.

Joaquin Correa

“Il Tucu trequartista in campionato? Sì, è una soluzione. Il nostro sistema è un altro, ma con tanti grandi attaccanti a disposizione potremo cambiare assetto di volta in volta. Sono molto soddisfatto dell’attacco che ho a disposizione, l’anno scorso siamo stati i migliori e ora abbiamo inserito Lukaku. Aspettiamo di vedere cosa il mercato porterà in tutti i settori. Sono sempre in contatto coi dirigenti, che stanno facendo un ottimo lavoro”; parole che sanno di chiusura del discorso su Paulo Dybala.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG