Gli azzurri in questo momento hanno due obiettivi in particolare: tra questi dovrebbe uscire l’erede del senegalese.

Kalidou Koulibaly è stato ceduto al Chelsea per circa 40 milioni e ora il Napoli deve sostituirlo; nel reparto difensivo è già stato acquistato Ostigard. Secondo Sky Sport gli azzurri devono scegliere tra due profili molto diversi tra loro: Kim Min-jae e Francesco Acerbi.

Il primo gioca nel Fenerbahce ed ha un costo elevato sia in termini di cartellino, 20 milioni, che in termini di ingaggio, più di 2 milioni, l’altro è in uscita dalla Lazio, si libera per pochi milioni, 5, e conosce la Serie A anche se non è giovanissimo. Sul sudcoreano c’è anche il Rennes ma in caso di offerta del Napoli preferirebbe l’Italia.

