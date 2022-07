I londinesi hanno ufficializzato e presentato Raheem Sterling, l’attaccante è stato prelevato dal Manchester City.

Raheem Sterling è un nuovo giocatore del Chelsea che se lo è assicurato pagandolo 52 milioni di euro; ecco le sue prima parole al sito ufficiale dei londinesi. “È un grande piacere essere qui, finora nella mia carriera ho ottenuto tanto ma ho ancora molto da conquistare e non vedo l’ora di farlo con la maglia del Chelsea“.

“Londra è casa mia ed è incredibile che adesso avrò l’opportunità di giocare settimana dopo settimana davanti ad amici e parenti a Stamford Bridge. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi allo stadio e colgo l’occasione per ringraziare la proprietà e l’allenatore che hanno voluto portarmi qui. Adesso non vedo l’ora di iniziare e di continuare a parlare in campo“.

