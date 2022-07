Gli azzurri si preparano ad un massiccio intervento sul mercato dopo i numerosi ed importanti addii.

Perso anche Kalidou Koulibaly che ormai è a Londra per firmare col Chelsea, il Napoli ragiona sul da farsi. L’addio del senegalese si aggiunge a quelli di Lorenzo Insigne, David Ospina e per ora Dries Mertens. Scriviamo per ora perché dopo la partenza del difensore pare che gli azzurri abbiano deciso di riallacciare i rapporti col belga che riveste una grande importanza in spogliatoio.

Andrea Petagna è entrato nel mirino del Monza ed in caso di una sua cessione i partenopei andrebbero su Giovanni Simeone dell’Hellas Verona; lo riporta Sky Sport. Il Cholito potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG