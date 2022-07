Lo spagnolo è ancora l’obiettivo numero uno in attacco dei bianconeri che non si arrendono e tornano a trattare con gli spagnoli.

La Juventus vorrebbe il terzo ritorno di Alvaro Morata ma trattare con l’Atletico Madrid non sarà facile: dopo timidi sondaggi per altri profili rivelatisi poi inaccessibili come Marko Arnautovic del Bologna ed Edin Dzeko dell’Inter, i pensieri dei bianconeri tornano allo spagnolo.

Massimiliano Allegri

Sky Sport sostiene che i piemontesi siano tornati su di lui per via della sua duttilità nel reparto offensivo. La Juve aveva un diritto di riscatto fissato a 35 milioni che non ha esercitato ed è scaduto, difficile che i madrileni accettino di trattare a cifre molto inferiori; nel frattempo Morata si allena agli ordini di Diego Pablo Simeone.

