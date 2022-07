L’agente di Daniele Rugani, Torchia rivela che la Juventus non gli ha mai chiesto di andare via da Torino.

Parla l’agente di Daniele Rugani, Torchia sul difensore centrale della Juventus: “Per prima cosa Rugani ha fatto quasi il 40% delle partite nell’ultima stagione, che non sono poche. Il 60% alla Juve lo fanno solamente 6 o 7 giocatori. Per me il numero giusto di centrali da avere è 4 e quando sei nei 4 significa qualcosa.”

Aggiunge: “Noi siamo stati dentro anche ai tempi in cui c’erano Barzagli e Chiellini che sicuramente non erano di un livello inferiore. Non ci è mai mancata la concorrenza in 7 anni che sta alla Juve. Ma come ripeto, se lo vogliono tenere lo fanno perchè Daniele ha qualità. Normale con tanti campioni avere concorrenza, ma è un discorso da allargare agli altri reparti.” Le parole rivelate a Juventusnews24.

Conclude alla domanda se resta alla Juve: “Allo stato attuale senz’altro. La Juve non ha mai intavolato trattative e non ci ha mai comunicato di volerlo cedere. Non è mai stato messo sul mercato, il contrario. Poi nel calcio non si sa mai. Ma allo stato attuale rimane a Torino.” Uno stralcio da Juventusnews24.

