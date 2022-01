Continua il pressing dell’Arsenal per Vlahovic

Dusan Vlahovic è il pensiero fisso dell’Arsenal, l’obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, gli agenti del calciatore stanno proponendo il suo assistito a diversi club esteri. Nonostante gli interessamenti delle big italiane come Inter e Juventus, in Inghilterra c’è chi ha già mosso i primi passi concreti.

Il Tottenham di Antonio Conte ma soprattutto l’Arsenal. I Gunners stanno preparando l’offerta alla Fiorentina per assicurarsi subito il centravanti serbo. Il presidente Commisso chiede 71 milioni di euro e per questa cifra potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere subito il suo miglior giocatore. Una tentazione che nasce dalla volontà del calciatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Un’altra variabile della trattativa è la ricca commissione richiesta dagli agenti di Vlahovic, interessati alla soluzione economicamente più vantaggiosa.