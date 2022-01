Gli occhi dell’Inter su un altro parametro zero

L’Inter guarda in casa Juve per un colpo a zero. La situazione contrattuale di Paulo Dybala tiene in apprensione l’ambiente bianconero e non è detto che un grande estimatore della Joya possa approfittarne. Fu anche Marotta a decidere di investire sull’allora stellina del Palermo. Un colpo che potrebbe ripetere da dirigente interista.

Dall’Argentina rilanciano: Dybala non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con la Juve. In particolare all’argentino non è piaciuto il gioco al ribasso della dirigenza sulle cifre del prossimo accordo. La crisi economica colpisce tutte le squadre e anche la Juventus deve stare attenta ai conti. L’Inter è da sempre attenta alle vicende del calciatore e, qualora vedesse uno spiraglio, ci proverebbe: il tandem Lautaro Martinez-Dybala fa già sognare i tifosi.