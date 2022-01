Barone su Vlahovic: “Valutiamo tutte le offerte”

Intervistato da Mediaset prima del match di Coppa Italia con il Napoli, Joe Barone, d.g. della Fiorentina, ha parlato anche della situazione di Dusan Vlahovic: “Noi ci aspettiamo una sua risposta sul futuro, ovviamente abbiamo i nostri piani e vogliamo attivarci”. L’attaccante è in orbita Arsenal. Solo rumours?

“Posso parlare di ciò che abbiamo discusso da parte nostra, l’ultima volta che c’è stato il presidente le cifre sono diventate quasi il doppio e secondo noi non è stata un’apertura. Due giorni fa ho avuto una conversazione con Dusan, se vuol restare lo dica pubblicamente e firmi. Una città non può aspettare, ma da quel che ho sentito non mi sembra disposto a parlare e quindi noi come società dobbiamo prendere delle decisioni”. Parole che sanno di addio. La Fiorentina ha sul tavolo delle proposte di altri club? Barone risponde così: “Tutte le offerte saranno valutate, anche la sua. Ma al momento non è arrivato niente”.