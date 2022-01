Inter, si accelera per il vice Perisic

La dirigenza nerazzurra vuole accontentare il tecnico Inzaghi per il ruolo di esterno a sinistra. Dopo l’esaltante vittoria contro la Juve in Supercoppa, l’Inter è ancora più determinata nel voler rinforzare una squadra già competitiva. Ecco rispuntare per la fascia i nomi di Kostic e Bensebaini. Ecco tutti gli incastri per arrivare a uno dei due profili in grado di far rifiatare Perisic.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione economica del club di Viale della Liberazione può dare impulso alla trattativa. “Rispetto a qualche mese fa c’è anche una situazione finanziaria più rosea e un piano pluriennale di rilancio più definito (che conoscerà il prossimo passo a breve con l’emissione di un nuovo bond da 400 milioni di euro), motivi per cui è possibile fare progetti a breve-medio termine anche sul mercato”. Tra questi è possibile anticipare a gennaio un’operazione prevista per giugno. Kostic dell’Eintracht è il primo nome e costa circa 10-15 milioni. Marotta e Ausilio proveranno un assalto last minute che possa convincere il club tedesco.