L’Inter prova l’inserimento per Dybala

La Juventus e Dybala mesi fa erano praticamente d’accordo per il rinnovo del contratto dell’argentino in scadenza a giugno 2022; il nuovo accordo prevedeva uno stipendio di 8 milioni più 2 di bonus per l’argentino. Negli ultimi giorni invece pare che i bianconeri abbiano rimesso tutto in discussione e che vogliano fare al giocatore un’offerta al ribasso, forse inferiore anche ai quasi 7,5 milioni che la Joya percepisce adesso.

Secondo la Gazzetta dello Sport se le cifre fossero queste ultime l’Inter, che a giugno si libererà degli ingaggi pesanti di Vidal e Vecino, si inserirà. Dybala darà priorità alla Juventus fino alla fine di gennaio, pur non riuscendosi a spiegare la marcia indietro del club. Marotta è da sempre un estimatore dell’argentino e si informa continuamente sulla situazione, per cui se il bianconero non chiedesse 10 milioni da febbraio in poi potrebbe succedere di tutto.