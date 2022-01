La Juventus cerca soluzioni per il problema attacco

La Juventus è addirittura l’undicesimo attacco della Serie A con 32 goal segnati in 21 giornate. I bianconeri stanno accusando oltre modo la mancanza delle reti che garantiva Cristiano Ronaldo ceduto negli ultimi giorni di mercato. La Gazzetta dello Sport evidenzia il cattivo rendimento degli attaccanti attualmente in rosa: Dybala non segna abbastanza in questa stagione a causa anche degli infortuni che non gli fanno avere continuità, Morata non è mai stato un bomber e forse non lo sarà mai, Kean ha mostrato tanti limiti e Kaio Jorge ha giocato pochissimo.

Si cerca di risolvere questo problema col mercato con Anthony Martial in vantaggio sull’ex Inter Mauro Icardi. sono entrambe soluzioni difficili perché la Juventus al momento non sembrerebbe voler fare grossi investimenti.