Il Venezia pronto a tesserare Luis Nani

Il Venezia sta provando a mettere a segno un colpaccio per certi versi clamoroso. L’ex Manchester United e Lazio, tra le altre, attualmente svincolato, sarebbe, secondo Sky Sport, in segreto già in città e potrebbe sostenere da un momento all’altro le visite mediche. Il portoghese negli ultimi 3 anni ha giocato nella Major League Soccer negli Stati Uniti ed è per questo che era monitorato dalla proprietà americana del club arancioneroverde.

Non felicissima la sua unica esperienza finora in Serie A con la Lazio nel 2017/18 che lo ha visto scendere in campo per lo più dalla panchina 25 volte in tutte le competizioni. Il trentacinquenne sarebbe di un rinforzo di grande esperienza che ha vinto tanto in carriera soprattutto nei suoi anni inglesi; secondo l’emittente televisiva manca poco per la firma.