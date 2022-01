L’Atletico Madrid su De Sciglio

L’Atletico Madrid è stato sorpreso dall’addio del terzino destro Kieran Trippier trasferitosi pochi giorni fa al Newcastle del fondo saudita PIF. Il quotidiano spagnolo AS sostiene che i nomi per sostituirlo sono soprattutto due: Daniel Wass del Valencia che però non intenderebbe cederlo e Mattia De Sciglio della Juventus. Anche per quest’ultimo però la trattativa sarebbe molto difficile.

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri è sempre stato un grande estimatore del terzino ex Milan che infatti sta trovando più considerazione rispetto agli altri anni a Torino. De Sciglio ha giocato poco con Sarri, è addirittura andato in prestito al Lione sotto la gestione Pirlo, per poi tornare alla base quest’anno. Difficile che la Juve se ne privi, specialmente nel mese di gennaio.