Il Barcellona insiste per Morata

Massimiliano Allegri e la Juventus se lo terrebbero stretto e faranno di tutto per non cederlo, ma il Barcellona vuole a tutti i costi Alvaro Morata; lo riporta il quotidiano spagnolo Sport. Il tecnico continua a difenderlo nelle conferenze stampa ed a schierarlo titolare nel suo attacco; il club non può permettersi di cederlo ora perché, complice anche l’infortunio di Chiesa, dovrebbe fare due acquisti se lui andasse via, ma il giocatore partirebbe se potesse.

Lo spagnolo è in prestito biennale dall’Atletico Madrid e sa già che difficilmente la Juventus lo riscatterà a giugno; in più il Barcellona ha già trovato l’accordo con il club proprietario del cartellino. Insomma una bega non da poco per la Juventus, impegnata a negoziare anche il rinnovo di Dybala che si fa sempre più difficile.