Mercato Milan: nuovo tentativo per Bremer

Il Milan ci riprova per Gleison Bremer. L’infortunio di Fikayo Tomori, costretto a fermarsi a causa di un problema al ginocchio sinistro (il forte giocatore inglese dovrebbe rimanere ai box almeno per un mese), potrebbe spingere gli uomini di mercato di via Aldo Rossi a bussare nuovamente alla porta del Torino.

Il difensore brasiliano conosce alla perfezione il calcio italiano e sarebbe il rinforzo ideale a stagione in corso. Convincere il presidente Urbano Cairo, però, sarà un’impresa tutt’altro che semplice. Il patron granata, infatti, vorrebbe rimandare all’estate la cessione di Bremer, uno dei gioielli della rosa granata. Occhio, comunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato: il Milan, dopo lo stop di Tomori, dovrà accelerare l’acquisto di un centrale.