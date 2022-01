Tra la Juve e Dybala prova ad inserirsi l’Inter

Non si parla d’altro sui quotidiani in edicola oggi, ovvero le difficoltà della trattativa per il rinnovo che la Juventus sta negoziando con Paulo Dybala. In mezzo a queste, siccome il contratto attuale dell’argentino scade già a giugno, sono pronte ad inserirsi tante squadre, tra cui l’Inter dell’amministratore delegato Beppe Marotta, da sempre estimatore del 10 bianconero.

I nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, in questo momento stanno studiando le mosse da fare: tramite il risparmio derivante dalle partenze di Vecino e Vidal il club milanese avrebbe i soldi per tentare lo sgarbo agli acerrimi rivali. Il tutto ad una condizione: Dybala dovrebbe “accontentarsi” di cifre vicine a quelle previste dal contratto in essere (7,5 milioni all’anno). Se l’argentino resterà irremovibile nella sua richiesta di 10 milioni, difficilmente i nerazzurri tenteranno l’affondo.