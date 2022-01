Il Milan torna sul mercato in difesa

Tomori out un mese, stagione finita per Kjaer, ergo, il Milan ha solo Romagnoli, Kalulu e Gabbia come difensori centrali. Urge un intervento sul mercato e anche alla svelta. I rossoneri però devono fare i conti col fatto che non possono fare grossi investimenti a gennaio, per cui ogni obiettivo ricercato dovrà rispettare determinate condizioni: la formula del prestito con diritto di riscatto sarebbe l’ideale.

Secondo Tuttosport Maldini e Masserà starebbero mollando Diallo del Paris Saint Germain perché i francesi vogliono una cessione definitiva, restano vive le altre ipotesi, su tutte Eric Bailly del Manchester United con cui c’è stato anche un contatto. Si valutano anche altri profili come Botman del Lille che però sembra molto costoso, Gleison Bremer del Torino, da incastonare con i discorsi riguardanti l’attaccante Pellegri, e Theate del Bologna.