Il Barcellona si arrende, Morata resta alla Juve

Alvaro Morata resta alla Juventus, il tutto nonostante i molteplici tentativi del Barcellona; lui in Spagna ci sarebbe tornato volentieri. I catalani si sono dovuti fermare davanti all’evidenza delle cose: i costi dell’operazione sono troppo alti, specialmente dopo aver speso 55 milioni per Ferran Torres. Sì perché l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino dell’attaccante, voleva subito la cifra di 40 milioni pattuita con la Juventus per il riscatto, riscatto che i bianconeri sicuramente non eserciteranno a fine stagione.

Anche Massimiliano Allegri ieri ha detto che la rosa della squadra squadra a gennaio non subire cambiamenti, complice anche l’infortunio di Federico Chiesa. Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona si arrende per poter puntare al grosso colpo in estate: Dusan Vlahovic della Fiorentina.