Il P. S. G. vuole rinnovare il contratto di Mbappé

Sembra scritto il futuro di Kylian Mbappé, l’attaccante francese ha più volte sostenuto di non voler prolungare il contratto con il Paris Saint Germain. Già la scorsa estate il Real Madrid provò a strapparlo ai parigini offrendo 180 milioni di euro rifiutati. I francesi non si arrendono alla volontà del giocare e non cederanno senza lottare. Secondo il Guardian il Paris Saint Germain sta tentando la mossa della disperazione facendo un’altra, forse ultima, proposta di contratto all’attaccante francese.

Kylian Mbappé ha 23 anni e ha un contratto con i francesi fino a giugno 2022 che prevede uno stipendio di 24 milioni di euro a stagione. Vedremo se l’ultimo tentativo dei parigini potrà fargli cambiare idea; l’opzione più probabile resta comunque un suo trasferimento a Madrid a parametro zero dalla prossima stagione.