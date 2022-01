Juventus: torna in auge Azmoun

La Juventus orfana di Federico Chiesa che ha terminato già la sua stagione per un bruttissimo infortunio al ginocchio, cerca un attaccante a basso costo nel mercato di gennaio. Sono giorni di riflessione questi in casa bianconera, si valutano diversi profili; quel che è certo è che non verrà acquistato un esterno perché in quella posizione ci sono Cuadrado, Kulusevski e Bernardeschi.

Secondo Tuttosport la Juventus è tornata sull’attaccante dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, pista che sembrava sul punto di essere abbandonata qualche giorno fa. L’iraniano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e può essere acquistato a gennaio per una cifra vicina ai 5 milioni senza compromettere il budget estivo per un grande colpo. Su Azmoun però continua ad esserci il Lione.