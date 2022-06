Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sta stupendo positivamente in Nations League creando alte aspettative nei tifosi azzurri.

L’allenatore della nazionale georgiana, l’ex calciatore del Bayern Monaco Willy Sagnol, si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia elogiato così: “Il Napoli l’ha acquistato perché vede del potenziale in lui. Sono d’accordo con chi dice che Khvicha ha qualcosa di speciale. Non avete ancora visto tutte le sue qualità, in Italia diventerà un top player“.

Il georgiano è stato acquistato a parametro zero dal Napoli che lo vede come sostituto di Lorenzo Insigne che è andato a giocare a Toronto. Kvaratskhelia ha segnato nelle ultime tre gare di Nations League, competizione di cui è capocannoniere insieme ad Erling Haaland con tre reti. I tifosi partenopei iniziano ad aspettarsi molto.

