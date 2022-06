Il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera ha accusato ieri un problema fisico con la sua nazionale.

Ieri sera durante l’amichevole Uruguay-Panama vinta 5-0 dai padroni di casa si è fatto male Mathias Olivera: trattasi del nuovo terzino sinistro del Napoli. Gli azzurri lo hanno comprato dal Getafe per una quindicina di milioni di euro e lo hanno ufficializzato poche settimane fa.

Aurelio De Laurentiis

Il giocatore è uscito in lacrime ma l’infortunio non dovrebbe essere così grave: Ovacion parla di distorsione al ginocchio sinistro senza nessun interessamento dei legamenti. Mathias Olivera dovrebbe stare fermo per 20-30 giorni e quindi non ci sarebbero problemi per il Napoli: il difensore dovrebbe essere tranquillamente a disposizione di Luciano Spalletti per l’inizio del ritiro di metà luglio.

