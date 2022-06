Parla così il centrale dell’Italia e della Juventus, Federico Gatti all’esordio con la maglia azzurra. Queste le parole.

Queste le parole del centrale della Juventus e dell’Italia con cui ha esordito ieri contro l’Inghilterra, Federico Gatti. Le parole alla Rai sul debutto contro la squadra inglese: “Abbiamo avuto delle occasioni importanti, poi non abbiamo preso gol. Davanti c’erano giocatori fortissimi, ho cercato di fare il massimo. Comunque è stata un’emozione stupenda.“

Nazionale Italiana

Aggiunge il centrale difensivo: “Bisogna restare sempre concentrati. Io vivo per queste partite ho scaricato la tensione giocando, Quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. Prima Abraham, uno dei migliori attaccanti della Serie A e poi Kane, capocannoniere della nazionale inglese e stella della Premier League. Ho giocato come giocavo in Promozione, per me è la stessa cosa.“

Conclude Gatti: “A chi dedico questo traguardo? La dedica in questo giorno così importante è per la mia famiglia e la mia fidanzata, che mi stanno sempre vicini“.

