Non è semplice sciogliere la matassa Matthijs De Ligt per i bianconeri: l’olandese ha tante offerte ma anche un contratto da rinnvoare.

Matthijs De Ligt ha il contratto con la Juventus fino al 2024 e sta trattando il rinnovo anche se la vicenda non è risolvibile in poco tempo: secondo il Corriere dello Sport c’è mezzo mondo sull’olandese. I bianconeri ritengono molto alto il suo ingaggio e desidererebbero spalmarlo in più anni: l’entourage del difensore accetterebbe chiedendo però l’abbassamento della clausola rescissoria, si continua a trattare.

Il club ha già perso Giorgio Chiellini e quindi non può permettersi di cedere un altro pezzo pregiato tuttavia in questo preciso momento storico ogni offerta ricevuta sarebbe presa in esame. Su di lui ci sono Chelsea, Liverpool, Manchester United, Paris Saint Germain e Barcellona.

