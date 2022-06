Negli azzurri sono parecchi i giocatori che non stanno accettando il cambio di strategia messo a punto dalla società per quanto riguarda i rinnovi.

C’è il rischio che sia un’estate molto difficile per il Napoli: secondo SportMediaset dopo Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Adam Ounas, anche Fabian Ruiz ha rifiutato il rinnovo di contratto. Il presidente De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi ma lo spagnolo non ha accettato l’offerta fattagli che comprendeva anche una clausola di 30 milioni, quindi neanche eccessivamente alta.

Il centrocampista ora andrà in ritiro così come il difensore con il contratto in scadenza a giugno 2023; gli azzurri dovranno cederli al più presto se non vogliono perderli a zero euro. Anche il prolungamento di Ospina non è cosa semplice, ma il portiere sta ancora trattando.

