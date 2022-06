Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot nonostante il rendimento altalenante nel calcio italiano non pensa di cambiare squadra.

Dal ritiro della Francia il centrocampista Adrien Rabiot ha parlato del suo futuro: “Personalmente, non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare queste cose in questo momento, le lascio al mio agente. Sono sotto contratto con la Juventus e non c’è nessun segnale che possa far pensare a un mio addio“.

“Alla Juve ho avuto alti e bassi, è stato complicato anche a livello collettivo ma ho la fiducia del mio allenatore. In caso dovessi andare il Mondiale non è qualcosa che andrebbe ad incidere sulla mia scelta“. Il francese gode della stima di Massimiliano Allegri e quindi sembra destinato a restare a Torino.

