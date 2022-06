I biancocelesti acquisteranno sicuramente una punta nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

La Lazio ha messo nel mirino Giovanni Simeone: l’attaccante argentino è di proprietà del Cagliari ma il suo riscatto da parte dell’Hellas Verona è solo una formalità. Il Cholito con la maglia degli scaligeri nella stagione appena conclusa ha fatto sfracelli, specie nel girone di andata, concludendo il campionato con 17 goal e 6 assist.

Maurizio Sarri

I biancocelesti ci pensano seriamente senza però tralasciare l’intenzione di riscattare Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona: Cabral ha convinto Sarri ma Lotito chiederà uno sconto rispetto agli 8 milioni pattuiti a gennaio, lo riporta Sky Sport. Per quanto riguarda l’estremo difensore, l’obiettivo primario resta Carnesecchi nonostante l’infortunio in Under 21, subito dietro c’è Vicario dell’Empoli.

