Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo e Filip Kostic sono i centrocampisti offensivi valutati dalla Juventus, resta sullo sfondo l’idea Angel Di Maria.

Secondo Sky Sport i bianconeri hanno un tris di obiettivi per quel che riguarda il ruolo di esterno offensivo: si dovrà scegliere uno di questi Domenico Berardi del Sassuolo, Nicolò Zaniolo della Roma e Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

IM_Berardi_Domenico_2

Angel Di Maria è un discorso a parte: l’argentino si svincolerà dal Paris Saint Germain ma vuole un solo anno di contratto, aspetto che non convince la Juventus. Il giallorosso è più giovane rispetto agli altri due e perciò costa anche sensibilmente di più ma il contratto in scadenza nel 2024 e le finora assenti negoziazioni per il rinnovo lo rendono una possibile occasione.

