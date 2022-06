L’Inter, come candidamente ammesso dall’amministratore delegato Beppe Marotta ieri, vuole chiudere in fretta la campagna acquisti in vista della prossima stagione.

Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato a Londra per diverse faccende legato al calciomercato: la mente vola subito all’affare Romelu Lukaku col belga che vuole tornare a Milano.

Nikola Milenkovic

Secondo Sky Sport il dirigente però non sarebbe in Inghilterra per questo motivo ma per incontrare Fali Ramadani, il procuratore del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. I nerazzurri insistono quindi per il serbo a prescindere da Gleison Bremer che resta in ogni caso un obiettivo; se 1 + 1 fa 2 questo vuol dire che il big ad essere sacrificato dovrebbe essere un difensore centrale, precisamente uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG