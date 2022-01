Contratto depositato: Vlahovic è un nuovo giocatore della Juve

Adesso manca solo l’ufficialità. O meglio, il comunicato della Juventus. Ma è giusto un dettaglio. Il contratto di Dusan Vlahovic, infatti, è già stato depositato presso la Lega Serie A, quindi il serbo può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero.

La stessa Lega ha provveduto a rendere noto l’acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus, che a breve emetterà anche il comunicato ufficiale che confermerà il tutto anche dal punto di vista mediatico. Ma non ci sono più dubbi: Dusan Vlahovic saluta la Fiorentina per cominciare questa nuova avventura con i bianconeri. Si tratta dell’affare più costoso mai effettuato in Italia durante la sessione invernale del calciomercato: i tifosi juventini, inutile dirlo, sono già pazzo di lui.