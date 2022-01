Inter, Dumfries: “C’è un po’ di stanchezza”

Al termine del match contro il Venezia, vinto dalla squadra di Simone Inzaghi per 2-1, l’esterno nerazzurro, Denzel Dumfries, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le dichiarazioni del giocatore olandesez: “Penso che ormai sono qui da tempo e so cosa devo fare in campo. Abbiamo sviluppato una buona manovra e alla fine abbiamo vinto. Il Venezia? Complimenti a loro, hanno cambiato sistema di gioco per affrontarci, ma la cosa importante è che abbiamo vinto proprio prima della sosta”.

Dumfries ha poi aggiunto sempre al club channel nerazzurro: “Se c’è un po’ di stanchezza? Sì, certamente. Quindi è ottimo adesso riposarci un po’ prima di riprendere dopo la sosta. Sì, è vero: i messaggi dei tifosi mi fanno tanto piacere”.