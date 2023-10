Contro-analisi Pogba, oggi il giorno decisivo per il numero 10 della Juventus: tutti gli scenari e i rischi per il francese

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, quest’oggi al laboratorio olimpico dell’Acqua Acetosa a Roma verranno effettuate le contro-analisi di Pogba alla presenza dei suoi avvocati e dei periti di parte. Le possibilità che il nuovo risultato smentisca quello precedente sono bassissime e, per questo, il numero 10 della Juventus si sta già preparando a difendersi.

Esiti attesi in un paio di giorni (forse già domani sera), poi si conoscerà la lunghezza della squalifica del giocatore francese, che ad oggi rischia fino a 4 anni di stop. L’obiettivo è quello di mostrarne la non intenzionalità nell’assumere il famoso integratore, cosa che dimezzerebbe la pena, per poi ridurla ulteriormente se arrivasse una proposta di sanzione di un anno.

The post Contro-analisi Pogba, oggi il giorno decisivo: tutti gli scenari e cosa rischia il francese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG