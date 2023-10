Giovanni Guardalà lancia l’allarme sui pochi gol segnati in casa Juve, soffermandosi poi sull’apporto dei centrocampisti

Giovanni Guardalà, a Sky Sport, lancia l’allarme sui pochi gol segnati dalla Juve.

LE PAROLE – «Dal centrocampo della Juve, in generale, serve un apporto maggiore in fatto di gol. Di 12 gol fatti, 8 sono dei due attaccanti principali. I gol arrivano tutti dall’attacco ma se l’attacco è in difficoltà, come col Lecce con Vlahovic in panchina e con l’Atalanta senza Vlahovic e Milik, la produttività davanti è scadente. Servono i gol di Rabiot, McKennie e Fagioli, così se l’attacco non vive le sue giornate migliori può trovare soluzioni differenti».

The post Guardalà lancia l’allarme: «Se non segna l’attacco la produttività della Juve è scadente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG