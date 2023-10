Stefano Pioli scontento dopo il pareggio del suo Milan in casa del Borussia Dortmund: le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha così parlato a Sky Sport dopo il pareggio del Milan a Dortmund in Champions League.

DELUSO – «Volevamo vincere, nella prima partita non ci siamo riusciti e lo meritavamo. Nel primo tempo non siamo stati precisi a livello tecnico ma abbiamo fatto una grande ripresa. Non essere riusciti a sfruttare le occasioni dispiace, ma guardiamo avanti con fiducia».

