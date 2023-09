Contoanalisi Pogba, cosa succederebbe con una nuova positività del francese? Ecco qual è la sua linea difensiva

Paul Pogba ha chiesto le controanalisi dopo la positività ai metaboliti del testosterone e vuole ora vederci chiaro. Ma cosa succederebbe se anche il campione B desse gli stessi risultati?

Come spiega Tuttosport, a quel punto, la linea difensiva del numero 10 della Juventus consisterebbe sulla non intenzionalità di assumere la sostanza incriminata, di cui avrebbe preso coscienza solamente in seguito alla notifica della sospensione.

