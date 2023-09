Mecca sicuro: «La verità tra Bonucci e la Juve non la sapremo mai». Le parole del noto tifoso sull’intervista

Mecca, noto tifoso della Juve, via Twitter ha commentato quanto detto da Bonucci in un’intervista a Sportmediaset in merito al trattamento ricevuto dai bianconeri in estate fino al trasferimento all’Union Berlino.

La verità tra Bonucci e la Juve non la sapremo forse mai.

Sicuramente qualcuno mente sapendo di mentina. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) September 14, 2023

MECCA – «La verità tra Bonucci e la Juve non la sapremo forse mai. Sicuramente qualcuno mente sapendo di mentina».

The post Mecca sicuro: «La verità tra Bonucci e la Juve non la sapremo mai» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG