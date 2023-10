L’allenatrice dell’Inter Women, Rita Guarino, ha diramato la lista ufficiale delle convocate per la prossima gara contro il Sassuolo

Il prossimo impegno in campionato per l’Inter Women di Rita Guarino sarà contro il Sassuolo in trasferta: questa la lista delle convocate di Rita Guarino. La gara è in programma per domani, domenica 8 ottobre alle ore 15.

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Pedersen, 5 Karchouni, 15 Eckhoff, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 47 Fadda.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 33 Njoya, 36 Cambiaghi

L'articolo Convocate Inter Women per il Sassuolo: la lista di Rita Guarino proviene da Inter News 24.

