Tegola per la Roma: infortunio per il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini: salterà il match contro l’Inter?

Nuovo infortunio tra le fila della Roma, stavolta è toccato al capitano, Lorenzo Pellegrini. Il calciatore ha rimediato un problema al flessore della coscia in occasione della sfida di Europa League contro il Servette.

I tempi di recupero stimati per il centrocampista sono di circa un mese, quindi salterà la sfida contro l’Inter in programma per il 29 ottobre a San Siro.

L’articolo Roma, infortunio per Pellegrini: salta anche l’Inter? Le ultime proviene da Inter News 24.

