Ivan Perisic è rimasto legato ai colori dell’Inter, lo testimonia la sua foto postata sui social mentre guarda la gara contro il Bologna

Classica giornata da tifoso, coricato sul divano di casa, per Ivan Perisic. Il croato è rimasto legato all’Inter così come al Tottenham, le sue due ex squadre, tanto da fare il tifo per loro in contemporanea.

Questa la foto postata dal calciatore sui propri social, mentre è disteso sul divano col tutore in bella vista (ha infatti subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro).

